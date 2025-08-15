Şimşek: Brüt Rezervler 174,4 Milyar Dolar

HAZİNE VE MALİYE BAKANI DEĞERLENDİRMELER YAPIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden finansal piyasalara dair bazı değerlendirmelere yer verdi. Şimşek, piyasalarda olumlu bir döngünün güçlendiğini belirtirken, makro finansal istikrarın da sağlamlaştığını ifade etti.

PİYASALARDAKİ GELİŞMELER

Şimşek, “Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor. Brüt rezervler 174,4 milyar dolar ile tarihi zirvede. Kur Korumalı Mevduat stoku iki yıldır kesintisiz gerileyerek 3 trilyon lira azaldı. TL mevduatın payı yüzde 59,6’ya yükseldi. 10 yıllık dolar cinsi tahvil faizi yeniden yüzde 7’nin altına geriledi.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

DEZENFLASYON HEDEFİNE YÖNELİK ADIMLAR

Şimşek, ekonominin dayanıklılığını artıran programlarının dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.