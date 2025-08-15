Şimşek: Brüt Rezervler 174,4 Milyar Dolar

PIYASALARDA OLUMLU DÖNGÜ GÜÇLENİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal piyasalara dair yaptığı açıklamalarda sosyal medya platformu üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, piyasalardaki olumlu döngünün güçlendiğine dikkat çekti ve makro finansal istikrarın pekiştiğini vurguladı.

REZERVLER TARİHİ ZİRVEDE

Şimşek, “Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor. Brüt rezervler 174,4 milyar dolar ile tarihi zirvede” dedi. Kur Korumalı Mevduat stoku ise iki yıldır kesintisiz olarak gerileyerek 3 trilyon lira azaldı. Türk Lirası mevduatın payı ise yüzde 59,6’ya yükseldi.

UZUN VADEDE İYİLEŞMELER GÖRÜLÜYOR

10 yıllık dolar cinsi tahvil faizi yeniden yüzde 7’nin altına gerilemiş durumda. Şimşek, “Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz” açıklaması ile sürecin istikrarı artırmaya yönelik olduğunu belirtti.