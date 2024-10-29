“Şimşek: Düşen Enflasyon Ve Sıcak Rüzgar”

MEHMET ŞİMŞEK’İN KONUŞMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan’ın uluslararası düzeydeki en önemli etkinliği olan “Future Investment Initiative Konferansı” çerçevesinde düzenlenen “Politika Yapıcılar Kurulu: Liderler Temkinli Olmak Yerine İyimserlik Sunabilir mi?” başlıklı panelde yer aldı. Türk ekonomisinin küresel ticaretteki parçalanmalara karşı güçlü durduğuna dikkat çeken Şimşek, “Dünya genelinde yaklaşık 54 ülkeyle serbest ticaret anlaşmamız var, ihracatımızın yaklaşık yüzde 60’ını bu ülkelere yapıyoruz. Ticaretteki parçalanma gerçek bir risk ancak biz yakın ve dost coğrafyalardaki tedarik trendlerinden faydalanma eğilimindeyiz. Dolayısıyla parçalanma bir risk olsa da bu riske karşı daha dayanıklıyız.” açıklamasını yaptı.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ GÖRÜLÜYOR

Şimşek, Türkiye ekonomisindeki durumu değerlendirdi ve “En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek.” şeklinde konuştu. Türkiye’nin birçok makroekonomik zorluğun üstesinden geldiğini vurgulayan Şimşek, “Merkez Bankası rezervleri 1,5 yıl içinde 100 milyar dolar arttı.” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin yeşil ve dijital dönüşüm dahil geniş bir reform gündeminin olduğunu ve bu reformları hayata geçirdiklerini belirtti.

BÜYÜME ORANLARI VE KAMU BORCU

Türkiye’nin üretim çeşitliliğine sahip büyük bir ekonomik yapıya sahip olduğunu ifade eden Şimşek, uyguladıkları programa dair olumlu gelişmelerin devam ettiğini dile getirdi. Türkiye’nin kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yüzde 26 gibi oldukça düşük seviyede olduğunu bildiren Şimşek, bunun Türkiye’nin büyümesine olumlu katkı sunduğunu kaydetti. Şimşek, enflasyonla mücadele ederken büyüme sorunu yaşamadıklarını ve son 20 yılda Türkiye’de büyüme oranlarının ortalama yüzde 5’in üzerinde olduğunu belirtti.