Şimşek: Enflasyonu Düşürmek Önceliğimiz

ENFLASYON HEDEFİ AŞAĞIYA ÇEKİLECEK

İstanbul’da gerçekleşen Bloomberg Future of Finance etkinliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceliklerinin enflasyonu düşürmek olduğunu belirtti. Şimşek, belirlenen hedeflere ulaşacaklarının altını çizdi. ABD’nin yeni ek gümrük tarifeleri hakkında gelen bir soruya, “Biz zaten yüksek tarife standardındayız. Bu yüzden ABD’nin gümrük vergisi hedefi olacağımızı düşünmüyoruz” yanıtını verdi.

EKONOMİNİN BÜYÜME TRENDİ

Bakan Şimşek, ekonominin şu anda büyüme trendinin altında olduğunu ifade etti ve “Sürdürülebilir yüksek büyüme yörüngesine geçmek için muhtemelen bunun gerekli olduğunu” söyledi. Şimşek, “Enflasyon düşecek ama piyasadaki şüpheleri anlıyorum” şeklinde konuştu. Merkez Bankası ekibine olan güvenini dile getiren Şimşek, bankanın tüketici kredileri konusunda sıkı bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

TL VE AVRUPA PAZARI

Yeni gümrük tarifileriyle ilgili sorular üzerine Şimşek, Türkiye’nin hedef alınan ülkeler arasında yer almasını beklemediğini ifade etti. Türk Lirası’nın değerlenmesi hakkında “Türk Lirası’nın değerlenmesini tartışmayacağım” dedi ve Türkiye’nin belirli bir kur hedefinin olmadığını yineledi. TL’deki hareketliliklere dair şu an için yapısal bir sorun yaşamadıklarını belirten Şimşek, “Mevcut ekonomi programı uygulandığı sürece Türk lirasında reel değerlenmenin süreceğine güvenebilirsiniz” diye ekledi. Avrupa’daki büyümeye bağımlılıkları hakkında da, “Oradaki yapısal sorunların çözülmesini umuyoruz. Avrupa’da pazar payımızı artırmamız gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: BloombergHT