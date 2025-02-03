Şimşek’in Enflasyon Üzerine Yorumları

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, “Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek” şeklinde konuştu. Bakan Şimşek, X üzerinden yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Ocakta yıllık enflasyon geçen yıla göre 23 puan azalarak yüzde 42,1’e geriledi. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62,9 oldu.”

OLUMLU ETKİLER KAYDEDİLDİ

Şimşek, dönemsel etkilerle aylık enflasyonun arttığını vurguladı ve ekledi: “Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti.” Bu kapsamda, maliye politikasının etkileri ve talepteki dengelenmenin enflasyon oranları üzerindeki olumlu etkisinin devam edeceği mesajını verdi.