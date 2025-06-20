“Şimşek’ten Ekonomi Değerlendirmesi”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hafta başından bu yana Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinin AK Partili milletvekilleriyle arka arkaya düzenlediği ekonomi değerlendirme toplantılarına devam ediyor. Hürriyet’ten alınan bilgilere göre, bu toplantılarda Bakan Şimşek, milletvekillerinin ekonomiye ilişkin yönelttiği soruları yanıtlıyor. Şimşek, mevcut ekonomi programının aksaksız bir şekilde sürdüğüne vurgu yaparken, İran ve İsrail arasındaki savaşın Türkiye üzerindeki etkilerini de ele aldı. Bakan Şimşek, bu çatışmadan kaynaklı petrol fiyatlarının daha da yükselebileceği bilgisini vekillerle paylaştı.

ENFLASYONU ARTIRAN SEKTÖRLER

Hürriyet’in haberine göre, Bakan Şimşek, AK Partili vekillere yaptığı sunumda enflasyonu tetikleyen üç ana sektörü belirtti. Bu sektörler; konut, gıda-hizmet sektörü ve enerji sektörü olarak sıralandı. Bu üç sektörün, enflasyon oranlarını yükselttiğini ifade eden Bakan Şimşek, fiyatların düşürülmesi amacıyla yapacakları çalışmaların sürdüğünü aktardı. Enflasyonun azalmasıyla birlikte, özellikle konut kiraları ve satış fiyatlarının düşeceğini belirten Şimşek, TOKİ’nin konut sayısını artırmasıyla bu sorunların çözüleceğine dair bilgi verdi.

TASARRUFU ARTIRAN ADIMLAR

Toplantılar sırasında 2024 yılı için yayımlanan Kamuda Tasarruf Genelgesi hakkında da değerlendirmeler yapan Şimşek, milletvekillerine verdiği bilgide, kamu kurumlarında önemli ölçüde tasarruf sağlandığını belirtti. Mehmet Şimşek, özellikle kamu araçlarının satılmasıyla ciddi gelir elde edilmesinin altını çizdi.