Şimşek: Türkiye Ekonomisi Daha Dayanıklı

SANAYİ ÜRETİMİ VE İŞSİZLİK VERİLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimi ve işgücü istatistikleri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada, “2024 yılında dış talepteki zayıf seyre ve dezenflasyonun kısa vadeli etkilerine rağmen ekonomimiz üretmeye, istihdam oluşturmaya devam etti” ifadelerini kullandı. Şimşek, geçtiğimiz yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde görülen daralmanın ardından, son çeyrekte sanayi üretiminde yüzde 3,4’lük bir artışın yaşandığını belirtti. Bu gelişme ile birlikte sanayi üretiminin yıl genelinde yüzde 0,4 arttığını söyledi.

İSTİHDAM ARTIŞI VE İŞSİZLİK ORANI

2024 yılıyla birlikte istihdamda önemli bir artış yaşandığını kaydeden Bakan Şimşek, toplam yıllık istihdamın 984 bin kişi arttığını bildirdi. İşsizlik oranına da değinen Şimşek, “işsizlik oranı 0,7 puan azalışla 2012 yılından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 8,7’ye geriledi” dedi. Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin program sayesinde elde edilen kazanımlarla çok daha dayanıklı ve makro finansal istikrar açısından güçlü bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.