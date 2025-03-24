Şimşek ve Yılmaz’dan Ekonomi Açıklaması

BAKAN ŞİMŞEK’İN AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, piyasaların sağlıklı çalışması için gereken tüm adımları atmayı sürdüreceklerini açıkladı. Bakan Şimşek, “Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin.” ifadelerini kullandı.

CEVDET YILMAZ’DAN EKONOMİ PROGRAMI DEĞERLENDİRMESİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından ekonomi programına dair açıklamalar yaptı. Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu belirten Yılmaz, “Ekonomik programımızı, kararlıkla ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam ediyoruz.” dedi. Yılmaz, şunları ekledi: “Cari açığımız düşük, bütçe açığımız deprem harcamalarına rağmen kontrol altında, Merkez Bankası rezervlerimiz yeterli seviyelerde, bankacılık sistemimiz sağlam, dengeli büyüme ile istihdam artışı devam ederken işsizlik oranımız uzun süredir tek hanede. Temel öncelik olarak gördüğümüz enflasyon ise düşüş eğiliminde. Bölgemizde etkin diplomasi ile barış ve istikrara katkıda bulunurken, ülkemizde Terörsüz Türkiye hedefi ile huzur ve güveni pekiştiriyoruz. İlgili tüm kurumlarımız, piyasaları ve dönemsel gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli adımları atmaktadır.”