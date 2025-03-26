Sinan Ateş Davasında 8 Sanık Hakim Karşısında

DAVA SONUCU NE OLACAK?

Trafik Şube’de görev yapan komiser Talha Atalay, aynı suçu “kamu görevlisi” sıfatıyla işlediği gerekçesiyle 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmak isteniyor. Atalay’ın, cinayet sonrası suçluların gizlenmesine yardımcı olduğu iddia ediliyor. Diğer sanıklar Fatih Küçükertutan, Gökhan Türkmen, Recep Küçükerturan ve Yunus Hasar ise “suçluyu kayırma” suçlamasıyla yargılanıyor. Bu isimler için 6’şar aydan 5’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

DURUŞMA GÜNÜ VE İLK CELSENİN BAŞLANGICI

Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün başlayan duruşma, 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 09.15’te başladı. Davanın ilk celsesi, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ana davadan ayrılarak görülen yan dosyanın başlangıcı oldu. Sanıkların savunmalarının alınması ve iddianamedeki suçlamalara karşılık vermeleri bekleniyor. Mahkemenin vereceği kararlar, kamuoyu tarafından dikkatle izleniyor.

AİLEDEN SERT TEPKİ GELDİ

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, duruşmaya katılmayacağını açıklayarak, adalete olan güvenini kaybettiğini belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: “Bugün tam bu saatte başlayan duruşmaya katılmayı, arkası sağlam şüphelilerin karşımda alaycı sırıtışını bir kez daha izlemeyi, iki yavrum da ‘Anne sana bir şey olmayacak değil mi?’ diyerek ağlamayı bırakana dek de adalete güvenmeyi reddediyorum.”

DAVANIN ARKA PLANI

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Ana davada, tetikçi ve azmettiriciler dahil 22 sanık yargılanmış, 5 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak bu yan dava, cinayetin planlama ve gizlenme aşamalarında rol aldığı iddia edilen isimleri kapsıyor. Ülkü Ocakları yöneticilerinin sanıklar arasında bulunması, davayı siyasi açıdan da hassas bir duruma getiriyor.