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Sinan Çetin, İfade İçin Adliyede Bulundu

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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SINAN ÇETİN HAKKINDA SORUŞTURMA AÇTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetmen Sinan Çetin hakkında ‘Boğaziçi İmar Yasasına Aykırılık’ ve ‘İmar Kirliliğine neden olma’ suçlarıyla ilgili bir soruşturma başlattı. Sinan Çetin, ifade vermek amacıyla Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

SİNAN ÇETİN’İN İFADESİ VE GAZETECİLERE YANITI

Şüpheli sıfatıyla ifadesini veren Sinan Çetin, ifadesinin ardından gazetecilerin yönelttiği sorular üzerine, “Bu kadar saçma bir şey görmedim” ifadelerini kullandı. Çetin, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

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