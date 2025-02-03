Sinan Demirer: “Muhteşem Bir Duygu”

Uzak Şehir Hakkında Artan İlgi

Herkes “Uzak Şehir”den bahsediyor. Bu durum, ekibin motivasyonunu artırıyor. Proje üzerine yoğun bir çalışma sergiliyorlar. İzleyicinin dizinin yarattığı büyük yankıyı, hem izleyici ilgisi hem de şehir dışına giden ekip arkadaşlarının anlatımlarıyla gözlemliyorlar.

Reytinglerle Gelen Geri Bildirim

Ekibin hissettiği en büyük motivasyon kaynağı, izleyicinin dizilerine gösterdiği büyük ilgi. Reytinglere yansıyan bu beğeni, ekip için hem mutluluk hem de motivasyon kaynağı oluyor. Bu ilgi, projeye olan tutkuyu ve bağlılığı daha da artırıyor.