Şinasi Yurtsever’e Veda Töreni Düzenlendi

ŞİNASI YURTSEVER’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Üçlü Pürüz, İyi Bir Aile Değiliz, İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi projelerde yer alan Şinasi Yurtsever, 13 Mart tarihinde vefat etti. 51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncunun, geçtiğimiz yıl mide kanserini atlattığı öğrenildi. Oyuncunun, son kez sahneye 17 Şubat’ta “Hücreler” adlı oyunda çıktığı ve ardından zatürre teşhisi ile hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

VEDA TÖRENİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞİYOR

Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Şinasi Yurtsever için ilk veda töreni Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenleniyor. Kardeş Payı’ndaki Hilmi karakteri ile hafızalara kazınan sanatçının anma töreni saat 11.00 itibarıyla başlamış durumda. Törene katılan ünlü isimler arasında Zafer Algöz, Erkan Cani, Kerem Kupacı, Ahmet Kural, Ferit Aktuğ, Bahar Şahin, Onur Buldu, Engin Günaydın, İbrahim Büyükak, Sadi Celil Cengiz, Selçuk Aydemir, Nilperi Şahinkaya, Sarp Apak, Ruhi Sarı, Cem Gelinoğlu, Metin Keçeci ve Bora Akkaş yer alıyor.

ANNE GÜLER YURTSEVER’İN DUYGUSAL ANLARI

Taziyeleri Şinasi Yurtsever’in annesi Güler Yurtsever ve ailesi kabul ederken; Güler Yurtsever gözyaşlarına hakim olamıyor. Bu duygusal anlar, katılanların yüreklerini burkuyor.