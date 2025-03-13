Şinasi Yurtsever Hayatını Kaybetti

ÜNLÜ OYUNCUDAN ÜZÜCÜ HABER

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever’den üzücü bir haber geldi. 51 yaşındaki sanatçı, bir süredir mide kanseriyle mücadele ediyordu. Akşam saatlerinde sevenlerini yasa boğan bir gelişme yaşandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Acı haberi aktaran isim Zafer Algöz oldu. Yurtsever’in 51 yaşında hayata veda ettiğini duyurdu. Bir süre dönemde mide kanseriyle savaşıyor olan Yurtsever’in vefatı sevenlerini sarsmış durumda.

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLAMIŞTI

Şinasi Yurtsever, Pelin Yurtsever ile 18 yıllık evliliklerini şu duygusal sözlerle kutlamıştı: “Sevgilim, arkadaşım, dostum biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Beraber büyüdük. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım.”

ŞİNASI YURTSEVER KİMDİR?

Şinasi Yurtsever, 16 Temmuz 1973 tarihinde Erzincan’da doğdu. Dokuz Eylüll Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine “Başka İstanbul Yok”, “Hemşerim” ve “Küçük İbo” gibi dizilerle başladı. “Yılan Hikâyesi”, “Kınalı Kar”, “Alacakaranlık”, “Avrupa Yakası”, “Yabancı Damat”, “Bir Bulut Olsam”, “Sen de Gitme”, “İşler Güçler” ve “Kardeş Payı” gibi birçok popüler televizyon dizisinde rol aldı. Ayrıca, “Düğün Dernek” filmindeki Yılmaz karakteriyle de hafızalarda yer etti.