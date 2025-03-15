Şinasi Yurtsever’in Cenazesine Ünlüler Katıldı

ŞİNANİ YURTSEVER HAYATINI KAYBETTİ

Üçlü Pürüz, İyi Bir Aile Değiliz, İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi yapımlarda yer alan Şinasi Yurtsever, 13 Mart tarihinde hayata veda etti. 51 yaşındaki oyuncu, mide kanseri tedavisi görüyordu.

TÖRENE BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

Bugün, Şinasi Yurtsever için son yolculuğu öncesi ilk veda Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Törene, Birol Güven, Zafer Algöz, Erkan Cani, Kerem Kupacı, Ahmet Kural, Ferit Aktuğ, Bahar Şahin, Onur Buldu, Engin Günaydın, İbrahim Büyükak, Sadi Celil Cengiz, Selçuk Aydemir, Nilperi Şahinkaya, Sarp Apak, Ruhi Sarı, Cem Gelinoğlu, Metin Keçeci ve Bora Akkaş gibi birçok ünlü katılım gösterdi.

Törende sunuculuk yapan Onur Buldu, dostuna veda ederken, “Çocuk adam’ derdim ona, bence onu en iyi anlatan cümle budur. Onu anlatacak çok kelime, çok cümle var ama dilimin ve yüreğimin yetişebileceğini zannetmiyorum. Biz şimdi kiminle uğraşacağız abi? O kocaman boşluğu nasıl doldurabileceğiz? Güle güle Şinasi ağabey, güle güle çocuk adam. Güle güle en büyük Beşiktaşlı Şinasi Yurtsever. Hayatımızdaki varlığın için sana teşekkür ederiz. Bir gün tekrar buluşacağımıza eminim” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSE HİÇ GİTMEDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de törende yaptığı konuşmada, “1999 yılında bir dizi yaptık. O zaman hiçbirimiz bir şey bilmiyorduk. Her şeyi o diziden öğrendik. Sete ilk gelişini dün gibi hatırlıyorum. Bir baktım Şinasi’nin yüzünde bir gülümse. O gülümse milyonlarca kez paylaşılan bir gülümseme. Herhalde onun kimliği gibi bir şey. Birkaç bölüm dizide oynadı ama asıl hedefi senaryo yazmaktı. Bizim yolumuz ayrıldı ama hep karşılaştık. Yüzündeki o gülümseme hiç gitmedi. Şinasi gerçekten çok iyi bir insandı. Her ölüm erken gelir ama Şinasi’ninki çok erken oldu. Sayın Bakanımızın başsağlığını da iletmek isterim. Ailesine ve eşine sabırlar diliyorum” dedi.