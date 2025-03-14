Şinasi Yurtsever’in Hastalığı Üzdü mü?

ÜNLÜ OYUNCU ŞİNASİ YURTSEVER’İN VEFATI

Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınmış simalarından Şinasi Yurtsever, mide kanseri mücadelesini kaybederek 51 yaşında yaşamına veda etti. Acı haberi, meslektaşı Zafer Algöz sosyal medya hesabından paylaşıp duyurdu. Hastalık sürecinde, Yurtsever’in mide kanserini yendiği ancak kısa bir süre önce zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Tedavi süreci devam ederken durumu kötüleşen usta oyuncu, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

ZAFER ALGÖZ’DEN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Ünlü oyuncunun vefatına ilişkin duyuruda bulunan Zafer Algöz, “Şinasi mide kanseriydi. Bir ara tedavi için Ukrayna’ya da gitmişti. Vefatını öğrenince şoke olduk, çok üzüldük” ifadelerini kullandı. Geçen yıl mide kanseri teşhisi konan Yurtsever’in, tedavi sürecinin ardından iyileştiği ancak iki hafta önce zatürreyle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Ayrıca, hastalığını uzun süre boyunca annesinden gizlediği iddia edildi.

DUYGUSAL PAYLAŞIMI HATIRLATTI

Vefatından 24 gün önce yapılan son paylaşım, hayranlarını derinden etkiledi ve duygusal anlar yaşattı. Cengiz Bozkurt ve Engin Günaydın ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Yurtsever, bu kareye “Güzel Dostluklar” notunu düştü. Öldükten sonra bu paylaşım, takipçileri tarafından tekrar gündeme getirildi ve oyuncuya duygusal mesajlar yağdı.

EVLİLİK YILDÖNÜMÜNE DUYGULU MESAJ

Evli olduğu Ferihan Yurtsever ile 18. evlilik yıl dönümünü geçtiğimiz aylarda kutlayan usta oyuncu, şu duygusal ifadeleri kullandı: “Sevgilim, arkadaşım, dostum, biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım.”

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

Şinasi Yurtsever, 1997-2000 yılları arasında Küçük İbo dizisindeki Selçuk karakteriyle tanınmış bir isim oldu. Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Kınalı Kar, Bir Bulut Olsam, Aşk ve Ceza gibi popüler dizilerde yer aldı. İşler Güçler’de yapımcı Hakkı, Kardeş Payı’nda ise Hilmi karakteriyle hatırlanıyor. Yurtsever, Düğün Dernek, Hokkabaz ve Çalgı Çengi gibi sinema projelerinde de yer alarak başarılı bir kariyer inşa etti. Son olarak ‘Yüzde İki’ dizisinin ikinci sezon çekimlerini tamamladı.