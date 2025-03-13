Şinasi Yurtsever Mide Kanserine Yenildi

ÜNLÜ OYUNCUDAN ÜZÜCÜ HABER

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever’den üzücü bir haber geldi. 51 yaşındaki oyuncu, bir süredir mide kanseriyle ciddi bir mücadele içerisindeydi. Akşam saatlerinde Yurtsever’in hayata veda ettiğine dair üzücü bir bilgi paylaşıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü oyuncunun vefatını sosyal medya üzerinden Zafer Algöz duyurdu. Yurtsever’in, mide kanseriyle sürdürdüğü bu zorlu mücadelenin ardından 51 yaşında hayatını kaybettiği bilgisi alındı.

EŞİYLE MUTLU ANILAR YAŞADI

Pelin Yurtsever ile evli olan ve 18. evlilik yıl dönümünü kutlayan Şinasi Yurtsever, bu özel günde şu ifadeleri kullanmıştı: “Sevgilim, arkadaşım, dostum biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Beraber büyüdük. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım.”

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

Şinasi Yurtsever, 16 Temmuz 1973 tarihinde Erzincan’da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine “Başka İstanbul Yok”, “Hemşerim” ve “Küçük İbo” gibi projelerde yer alarak başladı. “Yılan Hikâyesi”, “Kınalı Kar”, “Alacakaranlık”, “Avrupa Yakası”, “Yabancı Damat”, “Bir Bulut Olsam”, “Sen de Gitme”, “İşler Güçler” ve “Kardeş Payı” gibi birçok sevilen dizide önemli roller üstlendi. Bunun yanı sıra “Düğün Dernek” filminde canlandırdığı Yılmaz karakteriyle de tanınır.