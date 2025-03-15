Şinasi Yurtsever Son Yolculuğuna Uğurlandı

ŞİNASSİ YURTSEVER HAYATINI KAYBETTİ

Üçlü Pürüz, İyi Bir Aile Değiliz, İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, 13 Mart tarihinde hayatını kaybetti. 51 yaşındaki sanatçının, geçtiğimiz yıl mide kanserini atlattığı öğrenildi. Oyuncunun, son olarak 17 Şubat’ta “Hücreler” adlı tiyatro oyununda sahneye çıktıktan bir süre sonra zatürre teşhisiyle hastanede tedavi altına alındığı ve ardından hayatını kaybettiği belirlendi.

VEDA TÖRENİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE DÜZENLENİYOR

Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Şinasi Yurtsever için yapılan ilk veda töreni Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Kardeş Payı dizisinde Hilmi karakteriyle tanınan sanatçı için düzenlenen anma etkinliği, saat 11.00 itibariyle başladı. Taziyeleri, Şinasi Yurtsever’in annesi Güler Yurtsever ve ailesi kabul ederken, Güler Yurtsever gözyaşlarına engel olamadı.