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Şinasi Yurtsever Son Yolculuğuna Uğurlandı

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ŞİNASİ YURTSEVER’İN VEFATI

Üçlü Pürüz, İyi Bir Aile Değiliz, İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi projelerde yer alan Şinasi Yurtsever, 13 Mart’ta hayatını kaybetti. 51 yaşındaki oyuncunun, geçen yıl mide kanserini atlattığı öğrenildi. 17 Şubat’ta “Hücreler” adlı tiyatro oyununda sahne aldığı bilinen Yurtsever, daha sonra zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldı ve burada hayatını kaybetti.

ANMA TÖRENİ DÜZENLENİYOR

Bugün uğurlanacak olan Şinasi Yurtsever için ilk veda töreni Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Kardeş Payı dizisinde canlandırdığı Hilmi karakteriyle hafızalarda yer eden sanatçı için düzenlenen anma töreni saat 11.00’de başladı. Taziyeleri Şinasi Yurtsever’in annesi Güler Yurtsever ve ailesi kabul ediyor. Güler Yurtsever, gözyaşlarına boğulurken, duygusal anlar yaşanıyor.

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