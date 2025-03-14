Şinasi Yurtsever Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

ÖLÜMÜ TÜM TÜRKİYE’Yİ YASA BOĞDU
51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever’in cenaze töreni programı netleşti. Eşi Feriha Yurtsever, bu acı haberi sosyal medya üzerinden paylaştı.
CENAZE TÖRENİ BUGÜN DÜZENLENECEK
Şinasi Yurtsever için anma töreni bugün saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. Törenin ardından, öğle vakti Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze namazı kılınacak.
ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI’NA DEFNEDİLECEK
Cenaze namazının ardından, oyuncunun naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.