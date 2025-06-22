Sınav Sabahi Kaza: 1 Ölü!

ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN ARAÇ KAZA YAPTI

Aksaray’da üniversite sınavı için yola çıkan öğrencilerin bulunduğu araç bir kaza gerçekleştirdi. Bu olay, saat 09.00 civarında Hacılar Harmanı Mahallesi’ndeki 12’nci Bulvar’da, üniversite kavşağında meydana geldi. Bahadır Küçükercan (48) yönetimindeki 68 BC 010 plakalı otomobil, kavşakta Menderes Sarıkaya’nın (19) kullandığı 68 AAL 732 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza sonucunda Bahadır Küçükercan’ın eşi Narin Küçükercan (50), olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILAR VE HASTANEYE KALDIRILANLAR

Bahadır Küçükercan ile birlikte, YKS’nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) girecek olan oğlu Utku Küçükercan (19), Ahmet Buğra Küçükercan (8), komşusu Aziz Candan (41), AYT’ye girecek kızı Esra Candan (19), diğer sürücü Menderes Sarıkaya ile AYT’ye girecek olan ikiz kardeşler Eylem ve Eylül Sarıkaya (18), Şehriban Demir (51) ve Gülşen Koçak (28) da yaralandı.

HASTANEDEKİ DURUM

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Esra Candan ile Utku ve kardeşi Ahmet Buğra Küçükercan’ın hayati tehlikeleri olduğu bildirildi.