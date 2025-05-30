Sınav Sonuçları Açıklandı, 70 Bin Burs

SONUÇLAR PAYLAŞILDI

Türkiye genelinde 3 bin 688 okulda uygulanan bir sınavın sonuçları duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı, 27 Nisan’da gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın sonuçlarını açıkladı. Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, sınav, 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezi ile toplamda 3 bin 688 okul ve 55 bin 748 salonda yapıldı.

BURS ALMAYA HAK KAZANANLAR

Sınavda, 70 bin öğrencinin başarılı olarak burs almaya hak kazandığı belirtildi. Devlet koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 4 bin 673 öğrencinin tamamı burs imkanından faydalanacak.