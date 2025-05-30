Sınav Sonuçları Yayımlandı, 70 Bin Burs

SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Türkiye genelinde 3 bin 688 okulda gerçekleştirilen bir sınavın sonuçları duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı, 27 Nisan’da düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın sonuçlarını açıkladı. Bakanlığın resmi web sitesinde yayımlanan verilere göre, sınav, 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezi kullanılarak 3 bin 688 okulda ve 55 bin 748 salonda gerçekleştirildi.

70 BİN ÖĞRENCİ BURS ALDI

Sınavda 70 bin öğrenci, başarılı olarak burs almaya hak kazandı. Devlet koruması altında olan ve diğer yasal düzenlemelerle burs hakkı elde eden 4 bin 673 öğrencinin tamamına burs imkanı tanındı.