“Sınavsız Yerleşme İddiası Asılsızdır.”

YÖK’TEN AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), sosyal medyada yayılan “ÖSYM’nin Afrika, Orta Doğu ve Afganistan’dan gelen 400 bin öğrenciyi sınavsız üniversitelere yerleştirerek Türk öğrencileri mağdur ettiği” iddiasıyla ilgili bir açıklama yaptı. YÖK, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve dezenformasyon içerdiğini vurguladı. YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından şu şekilde belirtti: “Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan ‘ÖSYM’nin Afrika, Orta Doğu ve Afganistan’dan gelen 400 bin öğrenciyi sınavsız üniversitelere yerleştirerek Türk öğrencileri mağdur ettiği’ iddiası tamamen asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir.”

KONTENJANLARIN KULLANIMI

Yapılan açıklamada, bu öğrencilerin YKS kontenjanlarını kesinlikle kullanmadığı, Türk öğrencilerin yalnızca YKS’ye başvurabileceği ifade edildi. YÖK, üniversitelerde uluslararası öğrencilere ayrılan kontenjan oranının her program için ayrı ayrı belirlendiğini ve bu oranın toplam öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 5’i civarında olduğunu aktardı. Kontenjanların, üniversitelerin teklifi ve YÖK’ün onayı ile belirlendiği hatırlatıldı. Uluslararası öğrencilerin kabulü, üniversitelerce onaylanan uluslararası sınavlar ve TR-YÖS puanları doğrultusunda yapıldığı kaydedildi.

ULUSLARARASI MEZUNLARIN ÖNEMİ

Özvar, Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin ülkeler arası dostluk köprüleri kurma açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. “Bugün 194’ü bulan ülkede Türk üniversitelerinden uluslararası mezunlarımız bulunmaktadır. Bu kimseler ülkemizde edindikleri bilgi ve becerilerini, kendi ülkeleriyle ilişkilerimize olumlu katkı sağlayacak şekilde geleceğe taşımışlardır.” diyen Özvar, kamuoyunun, resmi kurumların şeffaf bir şekilde paylaştığı verilere güvenmesi ve asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini önemle rica etti.