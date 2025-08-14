Sındırgı’da 3.6 büyüklüğünde Deprem!

DEPREMİN ARTÇILARI DEVAM EDİYOR

10 Ağustos’ta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde oluşan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardındaki artçılar bugün de sürüyor. Meydana gelen depremin olduğu günde toplamda 250 artçı sarsıntı gerçekleşti. AFAD tarafından yapılan yeni açıklamada, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandığı belirtildi.

AFAD’DAN YENİ AÇIKLAMA

AFAD, Sındırgı ilçesindeki son depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. Bu durum, bölgedeki sismik aktivitelerin hâlâ devam ettiğini gösteriyor ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğine işaret ediyor. Artçı depremlerin yaşanması, ana depremin ardından normal bir durum olarak değerlendiriliyor.