Sındırgı’da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Balıkesir’de meydana gelen depremler

DEPREMİN GÜCÜ VE MERKEZİ

Balıkesir’de dün akşam 6,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Saat 19.53’te gerçekleşen depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak belirlendi. Depremin ardından bölge birkaç saat boyunca sürekli sarsıldı.

177 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD verilerine göre, ilçede en büyüğü 4,6 olan toplam 237 artçı deprem görüldü. Bu artçı depremlerden 11’inin büyüklüğü 4 ve üzerindeydi. Depremin hemen ardından saat 20.01’de 4,6; 20.04’te 4,1; 20.06’da 4; 20.32’de 4,2; 21.27’de 4,1; 21.31’de 4,2 ve 22.12’de 4,1 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Sarsıntılar, sabaha kadar devam etti.

İKİ DAKİKADA ÜÇ DEPREM OLDU

Sındırgı’da en son saat 08.50’de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremden hemen bir dakika sonra saat 08.51’de 3,6 büyüklüğünde bir sarsıntı ve saat 05.52’de ise 3,8 büyüklüğünde başka bir deprem daha oldu.

14.15’TE YENİ BİR DEPREM KAYDEDİLDİ

Sındırgı ilçesi, saat 14.15’te yeniden sallandı. AFAD bu depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı. Uzmanlar, bölgede artçı depremlerin bir süre daha devam edeceğini bildiriyor. Ayrıca, saat 19.41’de 4,1 büyüklüğünde başka bir sarsıntı daha meydana geldi.