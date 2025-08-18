Gündem

Sındırgı’da 4.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu

sindirgi-da-4-2-buyuklugunde-deprem-oldu

BALKESİR’DE ARTÇI DEPREMLER KORKUTUYOR

Balıkesir’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından halk, artçı depremlerle büyük bir korku yaşıyor. Sındırgı ilçesinde bu sabah saat 06.00’de, önce 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi, ardından 3.9 büyüklüğünde bir başka deprem oldu. AFAD’tan gelen bilgilere göre, bu depremler sırasıyla 5.25 km ve 5.54 km derinlikte gerçekleşti.

4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE YENİ DEPREM

Yine Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, merkez üssü burası olan 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu depremin derinliği 6.72 kilometre olarak belirlendi. Bu artçı sarsıntılar, bölge halkını tedirgin ediyor.

