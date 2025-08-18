Sındırgı’da 4,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Balıkesir’de halk depremlerle büyük korku yaşıyor

ARTCI DEPREMLER HALKI KAYGILANDIRDI

6.1 büyüklüğündeki depremin etkisi altında olan Balıkesir’de, halk artçı depremler nedeniyle endişe duyuyor. Sındırgı ilçesinde sabah saat 06.00’de önce 3.5 büyüklüğünde bir deprem ardından da 3.9 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı gerçekleşti. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremler sırasıyla 5.25 km ve 5.54 km derinlikte kaydedildi.

YENİ DEPREM KAYDEDİLDİ

Yine AFAD’ın internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde yeni bir deprem kaydedildi. Bu depremin ise 6.72 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Artçı sarsıntılar, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında endişeye yol açıyor.