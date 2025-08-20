Sındırgı’da 4.3’lük Deprem Oldu

Gündem

DEPREM FELAKETİ BALIKESİR’DE MEYDANA GELDİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, 01.10’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Sarsıntının derinliği ise 4.54 kilometre olarak kaydediliyor. Bu depremin hemen ardından, saat 01.14’te 3.5 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı meydana geldi. Sındırgı, 03.41’de ise 3.7 büyüklüğünde bir başka deprem ile sarsıldı.

AFAD EKİPLERİ SAHA TARAMALARINI SÜRDÜRÜYOR

AFAD ekipleri, bölgede saha tarama çalışmalarını devam ettiriyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun bildirilmiyor olması, halk arasında bir nebze olsun rahatlama sağlıyor. Gerçekleşen depremler, bölgedeki güvenlik ve hazırlık konularını da gündeme getiriyor.

