Sındırgı’da 4.3’lük Deprem Oldu

DEPREMLERİN YAŞANDIĞI ZAMAN DİLİMİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 01.10’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği 4.54 kilometre olarak belirlendi. İlk sarsıntının hemen ardından saat 01.14’te 3.5 büyüklüğünde bir başka deprem daha gerçekleşti. Sındırgı, 03.41’de de 3.7 büyüklüğündeki bir depremle yeniden sarsıldı.

AFAD EKİPLERİ SAHA ÇALIŞMASI YAPIYOR

AFAD ekiplerinin bölgede saha tarama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun bildirimini almadık. Durumun takibi sürüyor.

“Sındırgı’daki Artçılar Hakkında Uzman Görüşü”

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1'lik depremin, farklı fay hatlarının kırılması sonucunda gerçekleştiğini açıkladı.
Avukat Göksu Çelebi, hayatını kaybetti

Kripto para borsası ICRYPEX'in başkanı Gökalp İçer ile ilişkilendirilen avukat Göksu Çelebi, uyuşturucu kullanımı sonrası hastaneye kaldırıldı, ancak hayatını kaybetti.

