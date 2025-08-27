Sındırgı’da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu

DEPREMİN ZAMANLAMASI VE BÜYÜKLÜĞÜ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, 27 Ağustos sabahı 05.46’da 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin derinliği 10.12 kilometre olarak belirlendi. Daha önce meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki ana depremin ardından bölgedeki artçı sarsıntılar 200’ü geçti.

ETKİLERİ VE PANİK YARATMASI

Son deprem, çevresindeki ilçelerde de hissedildi ve vatandaşların arasında kısa süreli bir panik oluşmasına neden oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 15.2 kilometre olarak açıkladı.