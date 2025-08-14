Sındırgı’da 4 büyüklüğünde sarsıntı!

DEPREM SONRASI ARTÇI SARSINTILAR SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Balıkesir Sındırgı’da 10 Ağustos’ta gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar hala devam ediyor. En son Sındırgı ilçesinde saat 18.07’de meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki sarsıntıların ne denli devam ettiğini gösteriyor.

AFAD’DAN GELEN AÇIKLAMALAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde belirtilene göre, merkez üssü yine Sındırgı olan 4 büyüklüğündeki bu sarsıntının 6,52 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Ayrıca, AFAD, 6.1’lik ana şok sonrasında dün saat 09:30 itibarıyla bölgede toplamda 1,235 artçı deprem olduğunu ve bunlardan 19’unun büyüklüğünün 4.0’ın üzerinde olduğunu duyurmuştu. Bu bilgiler, Sındırgı çevresindeki depremlerin etkisini ve bölgedeki sarsıntı hareketliliğini gözler önüne seriyor.