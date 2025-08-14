Sındırgı’da Artçı Sarsıntılar Devam Ediyor

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Balıkesir Sındırgı’da 10 Ağustos’ta gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Son olarak, Sındırgı ilçesinde saat 18.07’de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde bulunan bilgilere göre, merkez üssü Sındırgı olan 4 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi. Bu depremin 6,52 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.

ARTÇI DEPREMLERİN SAYISI ARTIYOR

AFAD, 6.1 büyüklüğündeki ana depremin ardından bir gün içinde saat 09:30 itibarıyla bölgede toplamda bin 235 artçı deprem kaydedildiğini duyurmuştu. Bu artçı depremlerden 19’unun 4.0’ın üzerinde büyüklüğe sahip olduğu belirtildi. Sındırgı’daki sarsıntılar, bölgedeki vatandaşların endişelerini artırıyor ve sürekli olarak yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor.