Gündem

Sındırgı’da Artçı Sarsıntılar Devam Ediyor

sindirgi-da-artci-sarsintilar-devam-ediyor

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Balıkesir Sındırgı’da 10 Ağustos’ta gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Son olarak, Sındırgı ilçesinde saat 18.07’de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde bulunan bilgilere göre, merkez üssü Sındırgı olan 4 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi. Bu depremin 6,52 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.

ARTÇI DEPREMLERİN SAYISI ARTIYOR

AFAD, 6.1 büyüklüğündeki ana depremin ardından bir gün içinde saat 09:30 itibarıyla bölgede toplamda bin 235 artçı deprem kaydedildiğini duyurmuştu. Bu artçı depremlerden 19’unun 4.0’ın üzerinde büyüklüğe sahip olduğu belirtildi. Sındırgı’daki sarsıntılar, bölgedeki vatandaşların endişelerini artırıyor ve sürekli olarak yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Motosiklet Bariyerlere Çarptı

Küçükçekmece'de 22 yaşındaki Furkan Demir, bir aracın sıkıştırması sonucu bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Kaza anı, Demir'in kask kamerasıyla görüntülendi.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerçioğlu’na destek verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde Özlem Çerçioğlu'na destek vererek, partisinin yeni üyelerine yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Saldırılara karşı sert ifadeler kullandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.