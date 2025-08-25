“Sındırgı’da Depremler Gerçekleşti!”

DEPREM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre, 21.58’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem, çevre illerde de hissedildi. Depremin hemen ardından saat 22.00’da 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti. Daha sonra, 22.14’te yine 4,2 büyüklüğünde başka bir deprem kaydedildi.

AFAD’DAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

AFAD’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 21.58 ve 22.00’de meydana gelen 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.” ifadeleri yer aldı.

BİLGİLERİ İÇİŞLERİ BAKANI VERDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, saha taramalarına başlandığını belirtti. Yerlikaya, “Balıkesir Sındırgı’da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir.” dedi.

VALİ USTAOĞLU’NDAN SÖZLER

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Sındırgı ilçemizde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” şeklinde ifadelerde bulundu.

ÖNCEKİ DEPREM HATIRLATILDI

10 Ağustos’ta merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı da hatırlatıldı. Bu tarihten sonra bölgede zaman zaman artçı sarsıntılar meydana geliyor.