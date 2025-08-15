Sındırgı’da Depremler Sırasıyla Devam Ediyor

SISMİK HAREKETLİLİK SÜRGÜYOR

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde devam eden sismik hareketlilik dikkat çekiyor. 10 Ağustos pazar akşamı saat 19.53’te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede birçok artçı sarsıntı kaydedildi. Bugün ise art arda iki yeni deprem daha gerçekleşti. Saat 12.06’da 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bu sarsıntı, yerin 10 kilometre altında meydana geldi. Ardından Sındırgı’da 4,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bu depremin 13.13’te gerçekleştiğini ve 7 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Her iki deprem sonrasında herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

DEPRESYONUN ETKİLERİ

Daha önce 10 Ağustos’ta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği kaydedildi. Bu deprem geniş bir alanda hissedildi ve Sındırgı’daki bir bina ile kırsal alanda 12’si metruk olmak üzere toplam 15 yapının yıkılmasına yol açtı. Depremde bir kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise yaralandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, Sındırgı’da toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirtirken, bunların 675’inin konut, 70’inin iş yeri, 86’sının ise ahır ve depo olduğunu ifade etti. Ayrıca, depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların devam ettiği bilgisi verildi.