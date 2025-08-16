Gündem

Sındırgı’da Hasar Tespiti Tamamlandı

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin merkezi olan Sındırgı’da gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarının sona erdiğini ve tüm evlerin incelendiğini açıkladı. Bu süreçte toplam 729 binada, 1.036 bağımsız bölümün ağır hasar gördüğü veya yıkık olduğu tespit edildi.

TOKİ EVLERİ VATANDAŞLARA SUNULACAK

Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hiç vakit kaybetmeden ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız. İlk etapta Sındırgı’da Mayıs ayında bitirmeyi planladığımız TOKİ’mizin yaptığı 100 evi de hak sahibi vatandaşlarımıza sunacağız.” dedi. Bu açıklamalar, önümüzdeki süreçte hızlı bir toparlanma sürecinin başlayacağını gösteriyor.

