Sındırgı’da Korkutucu Artçı Sarsıntılar Devam Ediyor

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Balıkesir Sındırgı’da 10 Ağustos’ta gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Sındırgı ilçesinde saat 18.07’de 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, bu sarsıntının merkez üssü de Sındırgı ilçesi oldu. Depremin 6,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAF’DAN AÇIKLAMA

AFAD, 6.1 büyüklüğündeki ana depremin ardından bölgede dün saat 09:30 itibarıyla toplam bin 235 artçı depremin meydana geldiğini, bunların 19’unun ise 4.0 büyüklüğünün üzerinde olduğunu açıkladı. Bu veriler, bölgede hissedilen sarsıntıların yoğunluğunu ve süresini gözler önüne seriyor.