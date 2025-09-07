Sındırgı’da Korkutucu Depremler Oldu

DEPREM BİLGİLERİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, saat 12.35’te 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 7.72 kilometre derinlikte gerçekleşti ve İstanbul, İzmir gibi birçok şehirde hissedildi. Deprem, çevre bölgelerde büyük paniğe yol açarken, jandarma da köylerde hasar tespit çalışmaları başlattı.

AFAD’DAN EK BİLGİLER

AFAD, saat 12.41’de 4,1 büyüklüğünde bir depremin daha yaşandığını duyurdu. Saat 20.08’de ise 4 büyüklüğünde bir başka yer sarsıntısı kaydedildi. Son olarak, saat 23.03’te Sındırgı’da 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleştiği bilgisi verildi. Bu depremin, yerin 6.93 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANINDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.” şeklinde bir açıklama yaptı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

NTV canlı yayınında telefonla bağlantı kuran Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, “Kınık ve Kertil mahallelerinde iki metruk bina yıkıldı.” diyerek yaşanan durumu aktardı. Sak, deprem sırasında herhangi bir can kaybının olmadığını da belirtti.

JEOLGİST TEN DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. Okan Tüysüz, Sındırgı’daki depremle ilgili olarak NTV’de yaptığı açıklamada, “Artçı depremlerin Sındırgı’nın güney tarafında yoğunlaştığını” ifade etti. Tüysüz, “5,1’e kadar artçıların olması normal. Etkinliği azaldı ve küçüldü. Büyük deprem beklentimiz yok ama benzeri büyüklükteki depremlerin yaşanma olasılığı bulunuyor.” dedi.

ÖNCEKİ DEPREM OLAYLARI

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, geçtiğimiz 10 Ağustos’ta 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bu deprem geniş bir alanda hissedilirken, Sındırgı’daki bir bina ile kırsal alanda 12’si metruk toplam 15 yapı yıkılmıştı. Ayrıca, söz konusu depremde bir kişi yaşamını yitirmiş ve 29 kişi yaralanmıştı.