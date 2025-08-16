Sındırgı’daki Hasar Tespiti Tamamlandı

İHALELERİN GÜVENİLİRLİĞİ VE HASAR TESPİTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı’daki depremin ardından gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarının başarıyla tamamlandığını belirtti. Yapılan tespitler sonucunda, toplamda 729 binada, 1.036 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu ortaya çıktı.

YENİ KONUTLAR HIZLA İNŞA EDİLECEK

Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Hiç vakit kaybetmeden ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız. İlk etapta Sındırgı’da Mayıs ayında bitirmeyi planladığımız TOKİ’mizin yaptığı 100 evi de hak sahibi vatandaşlarımıza sunacağız.” diyerek yeni konutların inşa sürecinin hızlandırılacağını ifade etti.