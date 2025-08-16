Sındırgı’daki Hasar Tespiti Tamamlandı

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin merkez üssü olan Sındırgı’daki hasar tespit çalışmalarının sona erdiğini ve tüm evlerin tarandığını bildirdi. Yapılan çalışmalarda, toplam 729 binada, 1.036 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi.

YENİ EVLER HIZLA İNŞA EDİLECEK

Bakan Kurum, sosyal medya hesabında “Hiç vakit kaybetmeden ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, “İlk etapta Sındırgı’da Mayıs ayında bitirmeyi planladığımız TOKİ’mizin yaptığı 100 evi de hak sahibi vatandaşlarımıza sunacağız” ifadeleriyle, sürecin hızlandırılacağını duyurdu.