Sındırgı’daki Hasar Tespiti Tamamlandı

ÇALIŞMALARIN TAMAMLANDIĞI AÇIKLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı’daki depremin merkez üssünde gerçekleşen hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Bu süreçte, toplamda 729 binanın incelendiği ve bunlardan bin 36 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunun belirlendiği ifade edildi.

TOKİ EVLERİ HAK SAHİPLERİNE SUNULACAK

Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hiç vakit kaybetmeden ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız. İlk etapta Sındırgı’da Mayıs ayında bitirmeyi planladığımız TOKİ’mizin yaptığı 100 evi de hak sahibi vatandaşlarımıza sunacağız.” şeklinde açıklamada bulundu. Bu adımlar, bölgedeki konut ihtiyacını karşılamak ve vatandaşların güvenli bir yaşam alanına kavuşmasını sağlamak amacı taşıyor.