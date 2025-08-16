Sındırgı’daki Hasar Tespiti Tamamlandı

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin merkezi olan Sındırgı’daki hasar tespit süreçlerinin sona erdiğini açıkladı. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 729 binada, bin 36 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya tamamen yıkık olduğu tespit edildi.

TOKİ EVLERİ VATANDAŞLARA SUNULACAK

Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hiç vakit kaybetmeden ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız. İlk etapta Sındırgı’da Mayıs ayında bitirmeyi planladığımız TOKİ’mizin yaptığı 100 evi de hak sahibi vatandaşlarımıza sunacağız.” sözleriyle, sürecin hızlandırılacağını vurguladı.