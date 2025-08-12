Gündem

Sındırgı’de 879 Artçı Deprem Oldu

sindirgi-de-879-artci-deprem-oldu

BALIKESİR’DE DEPREM PANİĞİ DEVAM EDİYOR

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos’ta 6.1 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Bu yıkıcı sarsıntıda, 3 katlı bir bina tamamen yıkıldı ve enkaz altında kalan 81 yaşındaki Nihat Önbaş hayatını kaybetti. Yıkılan binanın enkazı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler ile inşaat mühendislerinin çalışmaları sonunda temizlendi. Ancak, bölgede meydana gelen sürekli artçı sarsıntılar halk arasında kaygı yaratmaya devam ediyor.

ARTÇI DEPREMLERİN SAYISI KORKUTUYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sındırgı ilçesinde son iki günde toplam 879 artçı depremin kaydedildiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden paylaştıkları verilere göre, 10-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen bu depremlerden 744’ü 3.0 büyüklüğünde olma özelliği taşıyor. Ayrıca, 120 adet deprem 3.9 büyüklüğünde kaydedilirken, 17 depremin büyüklüğünün 4.0 ile 4.9 arasında olduğu bildirildi. Bu durum, bölgedeki yer altı hareketliliğinin devam ettiğini gösteriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Yeni Kıyafetler Nasıl Olacak? Ayrıntılar Belli

Yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte, okullarda tek tip kıyafet uygulamasına dönüş yapılıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu uygulamanın detaylarını duyurdu.
Gündem

Sındırgı’da 879 artçı deprem oldu

Sındırgı ilçesinde 10-12 Ağustos tarihleri arasında 879 deprem meydana geldiği açıklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.