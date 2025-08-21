Spor

Sinek Üzerinden Geçti, Top Girdi!

ABD’DE UNUTULMAZ BİR AN

ABD’nin Maryland eyaletinde yapılan BMW Şampiyonası sırasında golfseverler için unutulmaz bir an meydana geldi. 34 yaşındaki İngiliz golfçü Tommy Fleetwood, turnuvanın kritik bir anında kayda değer bir vuruş gerçekleştirdi. Bu vuruşla birlikte top, deliğin birkaç santimetre önünde durdu. Seyirciler ve Fleetwood, topun par ile sonuçlanacağına inanırken, birkaç saniye sonra top yeniden hareket etti ve doğrudan deliğe doğru yuvarlandı.

SÜRPRİZ DETAY

Tribünlerde coşku patladı ve Fleetwood, yaşanan bu duruma şaşırmış gözlerle bakakaldı. Olayı daha yakından inceleyen görüntülerde ise dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Topun üzerinden geçen küçük bir sinek, topa hafifçe dokundu ve bu dokunuş, topun yönünü değiştirerek deliğe girmesini sağladı. Bu beklenmedik birdie sayesinde Fleetwood, liderlik tablosunda yükselerek turnuvayı dördüncü sırada tamamladı ve 910 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.

