Sinek Vurdu, Top Deliğe Girdi!

UNUTULMAZ ANLAR YAŞANDI

ABD’nin Maryland eyaletinde gerçekleştirilen BMW Şampiyonası’nda golf dünyasında hafızalara kazınacak bir olay yaşandı. 34 yaşındaki İngiliz golfçü Tommy Fleetwood, turnuvanın en kritik anında yaptığı vuruşla topu deliğe çok yaklaştırdı. Ancak top, deliğin yalnızca birkaç santimetre önünde durarak izleyenleri heyecanlandırdı. Seyirciler ve Fleetwood, vuruşun par ile sonuçlanacağını düşünse de, bir süre sonra top hareketlendi ve doğrudan deliğe girdi.

ŞAŞKINLIK VE COŞKU

Tribünlerde büyük bir coşku yaşanırken, Fleetwood bu durumu şaşkınlıkla karşıladı. Olayın görüntüleri incelendiğinde ilginç bir detay ortaya çıktı: Topun üzerinden geçen küçük bir sinek, topa hafifçe dokunarak yönünü değiştirdi ve topun deliğe girmesini sağladı. Bu beklenmedik birdie sayesinde Fleetwood, liderlik tablosunda yükseldi ve turnuvayı dördüncü sırada tamamlayarak 910 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.