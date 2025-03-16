Sınır Dışı Kararı Yargı Engelinde Kaldı

GÖÇMEN POLİTİKALARINDA YENİ GELİŞMELER

ABD’de Trump yönetimi ve yargı organları arasındaki gizli göçmen politikalarındaki anlaşmazlık, yeni bir gelişme ile tekrar dikkatleri üzerine çekti. Trump’ın, Venezuela’dan gelen ve Tren de Aragua çetesiyle ilişkili olduğu belirtilen göçmenlerin hızla sınır dışı edilmesi amacıyla 1798 tarihli “Yabancı Düşmanlar Yasası”nı devreye alma kararı, aynı gün yargı tarafından engellendi.

YARGI’DAN ANİ MÜDAHALE

Washington DC Bölge Yargıcı James Boasberg, Trump’ın cumartesi sabahı imzaladığı başkanlık kararnamesi ile yeniden uygulamaya koyduğu sınır dışı yetkilerini, saatler içinde geçici olarak durdurdu. Yargıç, yasa ile ilgili yapılan başvuruda davacı tarafı haklı bularak, belirtilen göçmenlerin duruşma olmaksızın sınır dışı edilmesini engelledi. Boasberg, bu kapsamda, sınır dışı edilen kişilerin uçakta olmaları durumunda derhal ABD’ye geri dönmeleri talimatını verdi. Trump yönetiminin bu kararı üst mahkemeye taşıması bekleniyor.

YABANCI DÜŞMANLAR YASASI ÜZERİNDEN TARTIŞMA

Trump, Venezuela çetesi Tren de Aragua ile bağlantılı göçmenleri hedef almak için, geçmişte yalnızca savaş dönemlerinde kullanılan “Yabancı Düşmanlar Yasası”nı devreye soktu. 1798 yılında kabul edilen yasa, başkana belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konularında olağanüstü yetkiler tanıyor. Bu yasa, tarihte 1812 Savaşı, 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı dönemlerinde “aktif yabancı düşmanların” sınır dışı edilmesi amacıyla kullanılmıştı. Trump’ın kararnamesi, Tren de Aragua’yı “yabancı terör örgütü” olarak tanımlıyor ve bu çeteyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin yakalanarak hemen sınır dışı edilmesini öngörüyor.

HUKUKİ SINIRLAR ÜZERİNDE TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Trump’ın yasa dışı göçmenlere yönelik sert politikaları, daha önce de yargı organları ile karşı karşıya gelmesine neden olmuştu. Bu son olay, Trump yönetiminin göçmen politikalarının hukuki sınırlarını bir kez daha tartışmaya açıyor. Yargıç Boasberg’in kararı, yasanın savaş dışı bir dönemde kullanılmasının hukuki dayanağı konusunda soru işaretleri yaratırken, Trump yönetiminin izleyeceği strateji merak ediliyor.