Sinop’ta Yangın Çıktı, Kontrol Altında

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE SEBEPLERİ

Sinop’un Ayancık ilçesindeki Pazarcık köyünde bulunan bir kereste fabrikasının yemekhane kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Dumanların fark edilmesiyle, fabrika çalışanları durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine, yangının yaşandığı bölgeye itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİNDEN YOĞUN MÜDAHALE

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere yaklaşık bir saat süren yoğun bir müdahalede bulundu ve yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın sırasında ne can kaybı ne de yaralanma yaşanmadı; ancak yemekhane tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Şu an yangının çıkış sebebine yönelik araştırmalar devam ediyor.