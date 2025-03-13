Sinop Türkiye’nin En Yaşlı İli oldu

YAŞLI NÜFUS ORANLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına ait yaşlılar verilerini açıkladı. Verilere göre, 2024 yılında Sinop’un yaşlı nüfus oranı yüzde 20,8 olarak belirlendi. Sinop’u, yüzde 20,2 ile Kastamonu ve yüzde 19,1 ile Giresun izliyor. Türkiye’de yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu iller arasında yüzde 3,7 ile Şırnak, yüzde 4,3 ile Hakkari ve yüzde 4,4 ile Şanlıurfa bulunuyor.

YAŞLILARIN CİNSİYET HANEYİKİ

Sinop’taki yaşlı nüfus oranı erkeklerde yüzde 19,4, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak hesaplandı. Kastamonu’da bu oran erkeklerde yüzde 18,2, kadınlarda ise yüzde 22,2 olurken, Çankırı’da erkeklerde yüzde 16,0, kadınlarda ise yüzde 19,4 olarak kaydedildi.