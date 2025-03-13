Sinop Türkiye’nin En Yaşlı İli Oldu

YAŞLI NÜFUS ORANLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı 2024 yılına ait İstatistiklerle Yaşlılar verilerini duyurdu. Verilere göre, Sinop’un yaşlı nüfus oranı 2024 yılı için yüzde 20,8 olarak belirlendi. Bu şehirden sonra Kastamonu yüzde 20,2 ile gelirken, Giresun yüzde 19,1 ile üçüncü sırada yer aldı.

DÜŞÜK YAŞLI NÜFUS ORANLARI

Ülke genelinde yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu iller arasında ise Şırnak yüzde 3,7, Hakkari yüzde 4,3 ve Şanlıurfa yüzde 4,4 ile dikkat çekiyor. Sinop’taki yaşlı nüfus oranı, erkeklerde yüzde 19,4, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak hesaplandı. Kastamonu’da bu oran, erkeklerde yüzde 18,2, kadınlarda yüzde 22,2 olurken, Çankırı’da erkeklerde yüzde 16,0, kadınlarda ise yüzde 19,4 olarak kaydedildi.