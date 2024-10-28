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Siper Ürün-1 Sistemi Envantere Girdi

siper-urun-1-sistemi-envantere-girdi

ÇELİK KUBBE’NİN CAYDIRICI GÜCÜ

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ‘Çelik Kubbe’ olarak bilinen sistemin caydırıcı etkisinin Siper Ürün-1 Sistemi ile envantere girdiğini duyurdu. Haluk Görgün, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Siper’in ardı vatan. Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü Siper Ürün-1 Sistemi envantere girdi. Uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücümüz Siper Ürün-1 sistemi, şanlı ordumuzun emrinde Gök Vatan’ın kalkanı olacak” sözlerine yer verdi.

SİPER SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Görgün, Siper Sistemi’nin savaş uçakları ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya yönlendirilmiş mühimmatlara karşı etkili angajman sağlama kapasitesine sahip olduğunu aktardı. Ayrıca, çok daha gelişmiş yeteneklere sahip olacak olan Siper Ürün-2 sisteminin geliştirme çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

101. YILDA MİLLETE ARMAĞAN

Haluk Görgün, bu önemli sistemlerin Cumhuriyetimizin 101’inci yılında millete armağan olmasını dilediğini belirtti.

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