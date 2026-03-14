Sırbistan’da 374 Bin Euro ile Yakalanan Gurbetçi

Sınırlardan beyan edilmeden 10 bin euronun üzerinde para geçişleri, gümrük görevlileri tarafından engelleniyor. Bazı kişiler belirli bir oranda vergi ödemekten kaçınmak ve kara para aklamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla bu beyanda bulunmadan gizli bölmeler kullanarak paralarını geçirmeye çalışıyor. Bu yöntemle para kaçırmaya çalışanlar, şimdiye kadar milyonlarca lira değerinde parayı Sırp ve Bulgar gümrüklerinde kaybetmiş durumda.

Yeni Vaka: 374 BİN EURO ELE GEÇİRİLDİ

Türkiye’ye doğru yola çıkan ve Sırbistan’daki kontrol noktasında durdurulan bir gurbetçinin üzerinde detaylı bir arama gerçekleştirildi. Yapılan aramaların sonucunda toplamda 374 bin euro para bulunduğu belirtildi.

PARANIN AKIBETİ

18 Milyon 918 bin TL değerine tekabül eden bu paraya Sırbistan gümrüğü tarafından el konuldu.

SINIRDAKİ DİSİPLİN

Sırp ve Bulgar gümrüklerinde gerçekleştirilen denetimler son derece titizlikle uygulanıyor. Türkiye ya da başka bir ülkeye gitmek isteyen yolcuların geçişine kapsamlı bir arama yapılmadan kesinlikle izin verilmiyor.