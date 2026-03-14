Sırbistan’da 374 Bin Euro ile Yakalanan Gurbetçi

sirbistan-da-374-bin-euro-ile-yakalanan-gurbetci

Sınırlardan beyan edilmeden 10 bin euronun üzerinde para geçişleri, gümrük görevlileri tarafından engelleniyor. Bazı kişiler belirli bir oranda vergi ödemekten kaçınmak ve kara para aklamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla bu beyanda bulunmadan gizli bölmeler kullanarak paralarını geçirmeye çalışıyor. Bu yöntemle para kaçırmaya çalışanlar, şimdiye kadar milyonlarca lira değerinde parayı Sırp ve Bulgar gümrüklerinde kaybetmiş durumda.

Yeni Vaka: 374 BİN EURO ELE GEÇİRİLDİ

Türkiye’ye doğru yola çıkan ve Sırbistan’daki kontrol noktasında durdurulan bir gurbetçinin üzerinde detaylı bir arama gerçekleştirildi. Yapılan aramaların sonucunda toplamda 374 bin euro para bulunduğu belirtildi.

PARANIN AKIBETİ

18 Milyon 918 bin TL değerine tekabül eden bu paraya Sırbistan gümrüğü tarafından el konuldu.

SINIRDAKİ DİSİPLİN

Sırp ve Bulgar gümrüklerinde gerçekleştirilen denetimler son derece titizlikle uygulanıyor. Türkiye ya da başka bir ülkeye gitmek isteyen yolcuların geçişine kapsamlı bir arama yapılmadan kesinlikle izin verilmiyor.

Kızılcahamam’da Otonom Kaza: Hostes Hayatını Kaybetti, 15 Yaralı

Kızılcahamam'da şehirlerarası yolcu otobüsü ile çekici çarpıştı. Kazada bir otobüs hostesi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.
Siber Suç Operasyonu: 94 Şüpheli Tutuklandı

Interpol, dünya genelinde gerçekleştirilen büyük bir siber suç operasyonunda, "aşk dolandırıcılığı" gibi suçlarla ilişkili binlerce IP adresini devre dışı bıraktı.
Sırbistan Gümrüğünde Bin 374 Euro Ele Geçirildi

Sırbistan'da kontrol sırasında bir gurbetçinin üstünden 374 bin euro bulundu. Ele geçirilen bu miktarın, 18 milyon 918 bin TL'ye eşit olduğu bildirildi.
Pentagon’un Orta Doğu’ya Yeni Askeri Görevi Açıklandı

Hürmüz Boğazı'na 5 bin deniz piyadesi gönderileceği iddia edilirken, ABD Savunma Bakanı, İran'ın yeni mayın döşediğine dair kesin bir kanıt bulunmadığını belirtti.
ABD Ve İsrail’in İran’a Yönelik Askeri Harekatı

ABD, İran'ın saldırılarına karşı koymak ve maliyetleri azaltmak için Ukrayna yapımı 10 bin önleyici İHA'yı Orta Doğu'ya gönderdi.

